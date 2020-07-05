محافظ واسط يوجه باستئناف الدوام في تسع دوائر بنسبة ٥٠ ٪؜

وجه محافظ واسط محمد المياحي، الاحد، باستئناف الدوام في تسعة دوائر بنسبة ٥٠ ٪.
وذكر مكتب المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان محافظ واسط وجه باستئناف الدوام الرسمي في واسط بنسبة 50% للدوائر المذكورة أدناه واعتبارا من غدا الاثنين الموافق 2020/7/6 :
1ـ مديرية التسجيل العقاري الاولى
2ـ مديرية التسجيل العقاري الثانية
3ـ مديرية التسجيل العقاري في الصويرة
4ـ مديرية ضريبة واسط
5ـ دائرة تنفيذ الكوت
6ـ قسم الحماية الاجتماعية
7ـ دائرة تقاعد واسط
8ـ دائرة عقارت الدولة في واسط
9ـ مديرية التخطيط العمراني في واسط
1ـ مديرية التسجيل العقاري الاولى
3ـ مديرية التسجيل العقاري في الصويرة
4ـ مديرية ضريبة واسط
5ـ دائرة تنفيذ الكوت
6ـ قسم الحماية الاجتماعية
7ـ دائرة تقاعد واسط
8ـ دائرة عقارت الدولة في واسط
9ـ مديرية التخطيط العمراني في واسط
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