محافظ واسط يوجه باستئناف الدوام في تسع دوائر بنسبة ٥٠ ٪؜

وذكر مكتب المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان محافظ واسط وجه باستئناف الدوام الرسمي في واسط بنسبة 50% للدوائر المذكورة أدناه واعتبارا من غدا الاثنين الموافق 2020/7/6 :

1ـ مديرية التسجيل العقاري الاولى



2ـ مديرية التسجيل العقاري الثانية3ـ مديرية التسجيل العقاري في الصويرة4ـ مديرية ضريبة واسط5ـ دائرة تنفيذ الكوت6ـ قسم الحماية الاجتماعية7ـ دائرة تقاعد واسط8ـ دائرة عقارت الدولة في واسط9ـ مديرية التخطيط العمراني في واسط