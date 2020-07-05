العمل تعلن قرب اطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن قرب اطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنها "ستطلق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية لشهري تموز وآب". وأضافت أن "وزارة المالية وعدت الوزارة بإطلاق تمويل راتب الدفعة الرابعة خلال اليومين المقبلين".

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