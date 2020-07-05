تحطم طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك

سقطت طائرة مدنية اليوم الأحد على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو المكسيكية.

ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث.



ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

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