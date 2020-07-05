عبد الله النفيسي.. "بن لادن الكويت" في مرمى غضب المغردين

أعاد مغردون خليجيون من بينهم، كتاب وإعلاميون، نشر مقاطع فيديو للإخواني الكويتي عبدالله النفيسي، توثق تحريضه على الإرهاب، والفخر والاعتزاز بالإرهابيين، والإساءة لدول ورموز المنطقة العربية والخليجية.

يأتي نشر المقاطع ضمن حملة يشهدها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للكشف عن جرائم إخوان الكويت، بعد نشر تسجيلات مسربة للإخوانيين مبارك الدويلة وحاكم المطيري يتآمران فيه على السعودية والكويت والبحرين ضمن ما يعرف إعلاميا "بتسريبات خيمة القذافي".

وكشفت الفيديوهات التي نشرها المغردون العديد من الآراء الشاذة والمتطرفة للنفيسي، واعترافه بلقاء إرهابيين، ودعوته للاعتزاز بهم باعتبارهم "أشرف ناس في العالم".

النفيسي الذي سبق أن صفه كتاب بأنه "بن لادن جديد في الكويت" ، وصفه مغردون بأنه " أشر مخلوق عرفته البشرية"، داعين للحذر منه ومن أفكار المتطرفة.

توثيق الإرهاب

وحظي مقطع فيديو يتضمن آراء عدة للنفيسي يحرض فيها على الإرهاب بتدوال واسع على موقع "تويتر".

ويعترف النفيسي بفضل تنظيم الإخوان عليه وأنهم كانوا لهم دور كبير في نجاحه في مجلس الأمة عام 1985.

وفي تحريض واضح على الإرهاب لغة ومضمونا، يقدم النفيسي للإرهابين مقترح تنفيذ عملية إرهابية، ويشرح لهم كيفية تنفيذها.

كما يدعو النفيسي الحضور في إحدى محاضراته بالفخر بالإرهابيين والاعتزاز بهم، قائلا لهم :"عندما يقولون هذا إرهابي قل هذا رفيقي لأن هؤلاء الإرهابيين أتقى وأشرف وأحسن ناس في العالم".

ويكشف أحد مقاطع الفيديو أكاذيب النفيسي وتنظيم إخوان الكويت، حيث يحاول النفيسي في أحد المقاطع نفي انتمائه للتنظيم، إلا أن المغردين كشفوا كذبه بمقطع آخر للإخواني مبارك الدويلة وهو يؤكد فيها أن النفيسي عضو معهم في التنظيم.





كما تداول مغردون مقاطع فيديو تتضمن إساءة النفيسي للإمارت ورموزها وتحريضه على السعودية ونظامها، وإساءة حتى لرموز عربية راحلة مثل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، حتى المطربة المصرية الراحل أم كثوم لم تسلم من إساءاته.

استياء وغضب

غضب واسع شهده موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أفكار النفيسي ودعواته المتطرفة وآرائه الشاذة.

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الكاتب السعودي سليمان الهتلان نشر أحد الفيديوهات التي تدين النفيسي بالتحريض على الإرهاب، وعلق قائلا :"إن لم يكن هذا هو الإرهاب بعينه فما عساه يكون؟ #عبدالله_النفيسي".

على الفيديو ذاته، علقت الأكاديمية والكاتبة السعودية أمل عبدالعزيزالهزاني، قائلة :"النفيسي التائه في الضلالات، يغرق بمديح الإرهاب وأصحابه".

وأردفت :"المشكلة ليست في شخصه فهو معروف بالتلون بين الأطياف الفكرية، المشكلة في من استمع وصفق له! قبول الترويج الإعلامي للمجرمين كارثة على أي نظام.".





الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، نشر الفيديو ذاته، واكتفى باقتباس للنفيسي داخله، ليعرف المغردين بحقيقة الرجل.

بدوره غرد يحي، مستغربا عدم محاسبة الرجل على جرائمه حتى الآن، قائلا :"الإرهابي #عبدالله_النفيسي يسرح ويمرح بأفكاره دون أن يأبه لأي أحد".

كشف أكاذيب النفيسي

الكاتب الإماراتي يعقوب الريسي نشر مقطع فيديو ينفي فيه النفيسي الانتماء للإخوان وآخر للدويلة يؤكد أنه ينتمي لهم، وعلق قائلا :"

عبدالله النفيسي و مبارك الدويلة !!، الخونة حيلهم بينهم والكذب حبله قصير ."

أكاذيب النفيسي، تحدث عنها أيضا المغرد هاني سليمان، الذي قال :"عبدالله النفيسي شخصيه متلونه يدس السم بالعسل وكلامه منمق يخدع فيه القصّر والجهله فقط .. متخصص في الاستراتيجيات الايرانيه والحقيقه انه يضخم ويهول الهاله الايرانيه ليجعل منها غول يرتعب منها ضعاف النفوس ..".

المغردون ربطوا أيضا بين آراء النفيسي ومؤامرات إخوان الكويت داعين للحذر منهم.







وفي هذا السياق قال هزاع العامري: "الإخوان بشكل عام وفرع الكويت خصوصا يقترب في شكل أعماله وأسلوب عمله من أسلوب عمل المافيات المحترفة والتي تعمل في طريقين متعاكسين في العلن وفي الخفاء ودليل #خيمة_القذافي خطر إخوان الكويت على الخليج وليس على الكويت فقط #عبدالله_النفيسي #الاخوان_المسلمين".

بدوره قال سالم النقبي (أبوراشد):"#عبدالله_النفيسي، أشر مخلوق عرفته البشرية، شيطان على هيئة بشر ، يحرض علي القتل وسفك الدماء #اخوان_الكويت".