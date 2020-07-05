"أخوة ومصير مشترك".. عاهل المغرب يهنئ تبون بالاستقلال

الخليج 365 - حمزة المعطيالأحد 2020/7/5 09:04 م بتوقيت أبوظبي
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية يُهنئ فيها، عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، بمناسبة عيد استقلال بلاده.
كما أعرب الملك محمد السادس في برقيته عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري الشقيق باطراد التقدم والازدهار".
ولفتت التهنئة إلى أن هذه المناسبة فرصة لـ"التأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي"، والتي "تستمد قوتها من ذلكم التضامن الأخوي الصادق الذي أذكى نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال، وكذا من إيمانهما الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك".
وتحتفل الجزائر في الخامس من يوليو/ تموز بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة.
وحصلت الجزائر على استقلالها في 5 يوليو/ تموز عام 1962، وذلك بعد توقيع مرسوم الاستقلال في الثالث من نفس الشهر.
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