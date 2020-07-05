انت الان تتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: السويد تستحق الاحترام لتعاملها العلمي مع فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناس يستمتعون بيوم ربيعي في منتزه Ralambshov أثناء تفشي فيروس كورونا في ستوكهولم بالسويد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في حوار مع صحيفة "سفينسكا داجبلادت" إن السويد، إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، مازالت تستحق الاحترام للمسار العلمي الذي تبنته في التعامل مع الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جيبريسوس قال إن الحكومة " بذلت قصارى جهدها " في وضع لا يعلم فيه أحد ما هى الاستراتيجية الصحيحة لاحتواء الأزمة.

وقال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة " قرارات السويد استندت على تفسيرات علمية للحقائق وليست سياسية ".

وواجهت السويد، التي تسجل أحد أعلى معدلات الوفاة بالفيروس في العالم، انتقادات لإبقائها المطاعم والمحال والمدارس مفتوحة، وتجنب تنفيذ توصية منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات حينما يكون من الصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

Advertisements

وقد سجلت السويد أكثر من 5400 حالة وفاة بالفيروس، ولكن جيبريسوس أشار إلى أن معدل الوفاة بالفيروس في تراجع ثابت منذ أن وصل للذروة في نيسان/أبريل الماضي.

ويذكر أن قرار السويد بالاعتماد على التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإبقاء معظم اقتصادها مفتوحة يرجع جزئيا إلى تقييمها بأن تكاليف الاغلاق الكامل مقارنة بتداعيات الصحة العامة الأخرى سوف تكون مرتفعة للغاية.

ويعتقد البعض أن النسبة المرتفعة من العدوى ربما تجعل المجتمع أقل عرضة لموجة ثانية من الفيروس، ولكن جيبريسوس قال إنه من المبكر للغاية القول ما إذا كانت السويد في وضع أفضل لمواجهة أي تفشي مستقبلي للفيروس.