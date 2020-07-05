"أوشن فايكينغ" تتلقى إذنا بإنزال المهاجرين في صقلية

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تلقت السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" الأحد إذن السلطات الإيطالية بإنزال المهاجرين ال180 الذين أنقذتهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، في بورتو إمبيدوكلي بصقلية، كما أعلنت منظمة "إس.أو.إس المتوسط" غير الحكومية.

وذكرت المنظمة لفرانس برس التي كان مراسلها على متن السفينة "تلقينا تعليمات من السلطات البحرية الإيطالية بإنزال المهاجرين في بورتو إمبيدوكلي. وتبحر أوشن فايكينغ في هذه الأثناء باتجاه هذا المرفأ الذي سنبلغه صباح غد (الإثنين)".

وأنقذت السفينة المهاجرين ال180 وبينهم باكستانيون واريتريون ونيجيريون وآخرون من بلدان في شمال افريقيا في أربع عمليات بين 25 و30 حزيران/يونيو. و25 من هؤلاء قاصرون.

وبعد طلبات متكررة من السلطات في كل من إيطاليا ومالطا، لم تكن "أوشن فايكينغ" تلقت حتى الآن سوى ردود سلبية. وفجأة ارتفع التوتر على متنها لدرجة إعلان "حال الطوارىء".

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وهدد قسم من المهاجرين أفراد الطاقم وألقى آخرون بأنفسهم في البحر وحاول البعض الانتحار.

وساهم صعود طبيب إيطالي على متن السفينة الأحد وعدهم بإنه سيتم إنزالهم قريبا، في عودة الهدوء.

واخضع المهاجرون لفحوص لكشف الإصابة بكوفيد-19 على ان ينقلوا إلى سفينة اخرى في صقلية يخضعون فيها للحجر الصحي، كما ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية لفرانس برس الأحد.

وأعلن دينو مارتيرانو المتحدث باسم الداخلية "سمح بنقلهم إلى السفينة موبي زازا".