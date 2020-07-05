شكرا لقرائتكم خبر عن من العزلة إلى الاستقرار.. تقرير يكشف نجاح مصر فى الملفات الداخلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهديدات مستمرة ومحاولة استقطاب مصر فى تحالفات تشكل خطرا كبير على البلاد، كان هو المشهد بعد أحداث 2011، وذلك فى ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تصارعت أطراف عديدة من أجل السيطرة على مصر، إلا أنه جاءت 30 يونيه لتقلب كافة الموازين وانتقلت من العزلة ومحاولات الاستقطاب إلى مرحلة البناء والاستقرار.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن مصر حققت إنجازات عديدة على جميع المستويات، والتى ساعدت بشكل كبير على نقل مصر من مرحلة الاختطاف والهيمنة التى حاولت جماعة الإخوان فى عهدها فرضها فى مصر، إلا أن إرادة الشعب المصرى أفشل كافة المخططات التى سعت إليها تلك الجماعة الإرهابية.

وأضاف التقرير، أن مصر نجحت فى ملفات خارجية عديدة، وأحدثت قوة جبارة فى المجالات الاقتصادية والسياسية، وشاركت فى مئات القمم الدولية، والتى أشادت بدور مصر فى كافة الملفات، ونجاحها أيضا فى مواجهة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على مقدرات المصريين، والتعاون المستمر مع جميع دول العالم فى الكثير من الملفات .

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