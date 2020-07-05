شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينعي الفنانة رجاء الجداوى.. ويؤكد: تركت ميراثا من الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حزب مستقبل وطن رئيسا وأعضاء بالنعى فى وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا اليوم بعد أن جسدت طوال حياتها قيمه فنية عظيمة ورمزا فنيا وطنيا صادقا وقدمت أعمالًا أرست فيها قيم وتقاليد المجتمع والأسرة المصرية فتركت ميراثا من الفن الهادف الجميل ينير الطريق لكل الباحثين عن الفن ورسالته السامية. كما تقدم الحزب بخالص العزاء لأسرتها الكريمة داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته. Advertisements

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