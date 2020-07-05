شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القوانين المحالة من رئيس النواب للجان البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال 12 مشروع قانون من الحكومة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول والغاز واستغلاله فى مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب طارق متولى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب رشدى همام وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

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وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال عبد العال إلى لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدما من النائب سعيد العبودى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية والقانون رقم5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب حاتم باشات وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون حماية الحيوان، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال أربعة مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عبد الحميد كمال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم عمل المحافظين ونوابهم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة مى بطران وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، والشئون الدستورية.