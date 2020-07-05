شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن: مستعدون لمعركة "الشيوخ" الانتخابية.. وحزبنا ينضم لقائمة دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أسامة أبوالمجد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الكتلة البرلمانية، إن الحزب على استعداد تام لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء على مستوى الفردى أو القائمة؛ وذلك فى أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تبدأ بفتح باب الترشيح يوم السبت القادم 11 يوليو، مشيرًا إلى أن حماة الوطن سيشارك ضمن القائمة التى سيدفع بها ائتلاف دعم مصر للانتخابات المقبلة باعتبارنا جزءا أصيلا من الائتلاف البرلماني، والتى ستشارك بقوة فى المنافسة فى الماراثون الانتخابي.

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وأضاف نائب رئيس الحزب أنه مع مناقشة القانون فى البرلمان تم تشكيل لجنة لدراسة أسماء مرشحى الحزب فى كافة محافظات الجمهورية ولمراجعة مدى تطبيق معايير الترشح وأسماء المرشحين تحت مظلة الحزب لاختيار مرشحين قادرين على المنافسة بقوة فى الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب سيعمل على التنسيق مع الائتلاف على المقاعد الفردية أيضا لمنع حدوث تفتيت فى الأصوات أثناء عملية الاقتراع.

وأكد اللواء أسامة أبو المجد أن حزب حماة الوطن يسعى بكل قوة إلى الارتقاء بالاختيارات دعما للحياة السياسية والحزبية خصوصا وان هذه المرحلة تتطلب حسن الاختيار لكافة ممثلى الشعب حتى تتمشى مع ما تصفو الية مصر من تطلع إلى مستقبل افضل فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.