شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس" مستقبل وطن": المشاركون بالتحالف متوافقون حول اختيار ذوى الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن رئيس الحزب وجه دعوة لأحزاب عدة وتم عقد اجتماعات معهم لتكوين التحالف الانتخابى، موضحا أنهم يستهدفون الوصول لقامات متخصصة فى جميع الاتجاهات فى قائمة وطنية واحدة ولا محاصصة فى ذلك والعبرة بالكفاءة خاصة وأن هذا المجلس له طبيعة خاصة ويختلف عن مجلس النواب.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الحالة العامة بين الأحزاب المشاركة حتى الآن فى التحالف تشهد نسبة من الرضا والمرونة بينهم فى التوافق حول كفاءات وأصحاب خبرات ليكون هناك مستوى محترف داخل المجلس ليطرح رأيه بشأن ما يستجد فى المجلس من موضوعات وقضايا ترسل إليه ، قائلا "ومن مصلحة مصر تمثيل كل الآراء تحت قبة مجلس الشيوخ".

وأوضح أن ما يهم هذا التحالف أن يكون هناك أصحاب أراء متميزة داخل هذا المجلس، مؤكدا أن المجلس ذو طبيعة خاصة وبالتالى الاختلاف عليه داخل دائرة المناقشات سيكون قليل للغاية فهو ليس به الحزبية الخاصة بمجلس النواب ولا الصلاحيات الرقابية التى يتمتع بها البرلمان فنحن نريد هنا فكر الأشخاص وليس الانتماء، فالغرفة الثانية ليست من اختصاصاتها محاسبة الحكومة ولا وزير.

يذكر أن الاختصاصات المعنى بها مجلس الشيوخ، والمتمثلة فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

Advertisements

كما أنه معنى بما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، بالإضافة إلى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.