"أوشن فايكينج" تتلقى إذنا بإنزال مهاجرين في صقلية



محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ف ب)

تلقت السفينة الإنسانية "أوشن فايكينج" اليوم الأحد، إذن السلطات الإيطالية بإنزال المهاجرين ال180 الذين أنقذتهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، في بورتو إمبيدوكلي بصقلية، كما أعلنت منظمة "إس.أو.إس المتوسط" غير الحكومية.

وذكرت المنظمة لفرانس برس التي كان مراسلها على متن السفينة "تلقينا تعليمات من السلطات البحرية الإيطالية بإنزال المهاجرين في بورتو إمبيدوكلي. وتبحر أوشن فايكينج في هذه الأثناء باتجاه هذا المرفأ الذي سنبلغه صباح غد الاثنين".

وأنقذت السفينة المهاجرين ال180 وبينهم باكستانيون وأريتريون ونيجيريون وآخرون من بلدان في شمال أفريقيا في أربع عمليات بين 25 و30 يونيو. و25 من هؤلاء قاصرون.

وبعد طلبات متكررة من السلطات في كل من إيطاليا ومالطا، لم تكن "أوشن فايكينج" تلقت حتى الآن سوى ردود سلبية. وفجأة ارتفع التوتر على متنها لدرجة إعلان "حال الطوارىء".

Advertisements

وهدد قسم من المهاجرين أفراد الطاقم وألقى آخرون بأنفسهم في البحر وحاول البعض الانتحار.

وساهم صعود طبيب إيطالي على متن السفينة الأحد وعدهم بإنه سيتم إنزالهم قريبا، في عودة الهدوء.

واخضع المهاجرون لفحوص لكشف الإصابة بكوفيد-19 على ان ينقلوا إلى سفينة أخرى في صقلية يخضعون فيها للحجر الصحي، كما ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية لفرانس برس الأحد.

وأعلن دينو مارتيرانو المتحدث باسم الداخلية "سمح بنقلهم إلى السفينة موبي زازا".