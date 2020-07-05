رفض الشذوذ.. كشف غموض العثور على جثة متحللة في زراعات القصب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت وحدة مباحث مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد جادالله، اليوم الأحد، غموض العثور على جثة سائق متحللة في زراعات القصب بنجع عبدالرسول دائرة المركز، إذ تبين أن وراء الجريمة واقعة شذوذ جنسي.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير الأمن اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة جهينة بالعثور على جثة شاب في زراعات القصب دائرة المركز.

تبين من التحريات العثور على جثة "محمود. ف - 19 عامًا - سائق توكتوك"، يقيم دائرة مركز جهينة، في حالة تحلل رمي، بينما أضافت التحريات أنه مُبلغ بغيابه منذ الإثنين الماضي، وأنه جرى العثور على مركبة "توكتوك" خاصته دائرة المركز.

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توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع - 43 عامًا - صياد" يقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه في عدد من قضايا هتك عرض وسرقات عامة، وأنه استقل رفقة المجني عليه مركبة "التوكتوك" قيادته، واحتسيا مشروبات كحولية، ثم طلب المتهم ممارسة الشذوذ الجنسي مع المجني عليه إلا أن الأول رفض فباغته بعدة ضربات بيده ثم قام بخنقه بشال "كوفيه".

وأقر المتهم بأنه تخلص من الجثة بإلقائها في زراعات القصب مكان العثور عليها، وأنه ترك "التوكتوك" دائرة المركز لمحاولة إخفاء جريمته.

جرى إيداع الجثة مشرحة مُستشفى حميات جهينة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار مروان عبدالحفيظ، مدير نيابة جهينة التحقيقات في الواقعة.