بريطانيا تسجل انخفاضا ملحوظا في الوفيات اليومية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في أدنى معدل منذ نحو أسبوعين وليرتفع إجمالي الوفيات بذلك إلى 44220 حالة.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن بيان لوزارة الصحة البريطانية اليوم، وجاء في نصه: "تم تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44220 حالة".

وأضاف البيان أن "إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" بلغ 285416 حالة بتسجيل 516 إصابة جديدة خلال 24 ساعة".

يذكر أن الحكومة البريطانية صادقت مؤخرا على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

وجرى ذلك بعد أن أعلنت جامعة أكسفورد عن تنفيذ اختبارات سريرية ناجحة لـ"ديكساميثازون"، في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم منذ أكثر من 60 عاما.

Advertisements

ومنذ بداية يونيو الماضي، قررت الحكومة البريطانية تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشملت هذا الإجراءات، السماح للأسواق الخارجية ومعارض السيارات بالمملكة المتحدة بإعادة فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19.

كما تم السماح لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى باستئناف نشاطها اعتبارا من 15 يونيو الماضي إذا ما استوفيت الشروط.

وبوقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية إعادة فتح المدارس الابتدائية جزئيا اعتبارا من بداية الشهر الماضي، وذلك رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 11 مليون حالة، توفي من بينهم أكثر من نصف مليون شخص، فيما تعافى أكثر من 6 ملايين آخرين.