الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15941 حالة في عموم البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 6 وفيات Advertisements جديدة ليبلغ عدد الوفيات في الجزائر 952 حالة. جديدة ليبلغ عدد الوفيات في الجزائر 952 حالة. وأشارت إلى تسجيل 311 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 11492 حالة. وسجلت الجزائر أمس السبت، 430 إصابة و9 وفيات.

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