مسئول رسمي: كورونا يُنهي حياة شخص كل 10 دقائق في إيران

حذر مستشار الرئاسة الإيرانية حسام الدين أشينا، مما تشهده البلاد من استمرار في انتشار فيروس كورونا، وعدم القدرة على كبح جماحه.

وكتب في تغريدة نشرها على "تويتر": "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بـ"كوفيد-19" كل عشر دقائق... هذا وضع غير طبيعي".

وجاءت هذه التغريدة على خلفية تسجيل السلطات الصحية الإيرانية اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 وفاة خلال 24 ساعة.