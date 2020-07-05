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بريطانيا تسجل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد، عن تسجيل 22 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس في البلاد مقابل 67 في إحصائية أمس السبت وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع

22 حالة لتصل إلى 44220.

 

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 1 يونيو 176 حالة، وفي 2 يونيو 89، و3 يونيو 137، و4

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يونيو 67 وفاة.

 

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285416. 

 

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 54000 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

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