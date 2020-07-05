متظاهرون في بنغازي يعلنون الجهاد ضد العدوان التركي

تشهد مدينة بنغازي شرق ليبيا، أكبر معقل لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، اليوم الأحد، مظاهرة منددة بـ "العدوان التركي" على البلاد وسط إجراءات أمنية واسعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بانتشار وحدات تابعة لمديرية الأمن المركزي في بنغازي لتأمين ساحة الكيش التي تتجه نحوها حشود متظاهرين محتجين على "العدوان التركي" في ليبيا ولـ"إعلان الجهاد" ضده.

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كما يندد المتظاهرون بـ"إرسال الإرهابيين" من سوريا إلى ليبيا على يد تركيا، التي تعتبر أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فيما يرفعون شعارات دعما لـ"الجيش الوطني الليبي".

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من تركيا، في الأسابيع الماضية، سلسلة من الانتصارات الميدانية الكبيرة بينها استعادة السيطرة

على الحدود الإدارية لطرابلس وقاعدة الوطية.

وتشهد ليبيا تصعيدًا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر داعمًا لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.