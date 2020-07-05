متظاهرو أمريكا يسقطون تمثال كريستوفر كولومبوس

أسقط متظاهرون تمثال كريستوفر كولومبوس، السبت، في مدينة بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في أحدث هجوم يستهدف معالم أو تماثيل لشخصيات تاريخية تتعلق بالعبودية أو الاستعمار.
وظهر في صور نشرتها صحيفة "بالتيمور صن" اليومية متظاهرون يقومون بإسقاط تمثال المستكشف الإيطالي بواسطة حبلبالقرب من منطقة ليتل إيتالي.
وأزيلت العديد من تماثيل كريستوفر كولومبوس أو تخريبها، لا سيما في بوسطن وميامي وريتشموند في فرجينيا وكامدن في نيوجيرسي.
وينظر البعض الآن إلى كولومبوس، الذي طالما تم الإحتفاء بأنه "الشخص الذي اكتشف أمريكا"،
وعقب الاحتجاجات المناهضة لعدم المساواة العرقية التي أثارتها وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل إفريقي قتل على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو، تم إسقاط ومهاجمة العديد من التماثيل التي تجسد شخصيات مرتبطة بالتاريخ الاستعماري أو التمييز في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.
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