كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات

وأوضحت مصادرعبرية، أن الصاروخين اللذين أطلقا سقطا في منطقة مفتوحة بالقرب من كيبوتس "علوميم".

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