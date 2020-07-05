كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تغلق حدودها مع صربيا 10 أيام بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، أنها لن تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من السادس وحتى 15 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.
وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلجراد يوم الجمعة وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.
وقالت أثينا إنها لن تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من غد الإثنين مع استثناء الحالات الضرورية، ويشمل الإجراء كل منافذ الدخول.
ورفعت اليونان، التي تعتمد على السياحة بشدة، كل قيود السفر في أول يوليو، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل دوري.
ونجحت اليونان حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس وسجلت نحو 3500 حالة إصابة وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى ويرجع ذلك في الأساس إلى إعلان الحكومة فرض إجراءات العزل مبكرا في كافة أرجاء البلاد.
وسبق أن أعلنت اليونان فتح أبوابها للسياح الأجانب اعتبارا 15 يونيو، بعد إعادة فتح المطارات للرحلات الدولية.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تبدو هذه الدولة الواقعة على البحر المتوسط قصة نجاح نادرة لاحتواء كورونا المستجد؛ بتطبيقها إغلاق مبكر وصارم، مكنها من إبقاء وفيات كوفيد-19 منخفضة، إذ وصلت إلى 150 فقط حتى الآن.
واليونان وجهة سياحية جذابة، ويعتقد مسؤولوها أن نجاحهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا سيمكنهم من فتح البلاد لموسم سياحي جيد بحلول الصيف المقبل.
وكشف حكومة اليونان عن قائمة طويلة للدول التي ستسمح لمواطنيها بالدخول كسياح ، إلا أنها استثنت إيطاليا من هذه القائمة
وأثار قرار اليونان غضب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو،الذي، قال على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "على الرغم أنه يبدو لي أنه ليس الوقت المناسب للجدل، فإن هناك شيئا واحدا أريد أن أقوله بوضوح: نطالب بالاحترام، إذا فكر أحد في معاملتنا كالعدوى، فاعلم أننا لن نظل بلا حراك"، والآن فيما يخص إعادة فتح الحدود، نحتاج إلى استجابة أوروبية ".
مضيفا: "لدي اجتماعات مهمة الشهر المقبل في ألمانيا وسلوفينيا واليونان، حيث سأشرح لزملائي أن إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب ابتداء من 15 يونيو وأننا سنعمل بأقصى قدر من الشفافية".
وقالت وزارة السياحة اليونانية إن المسافرين من الدول المدرجة على القائمة سيتمكنون من دخول البلاد على متن رحلات مباشرة إلى مدينتي أثينا وسالونيكي بشمالي اليونان.