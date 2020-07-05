كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إعفاء مدير عام الشرطة السودانية من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، تعيين الفريق عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة في السودان، خلفا للفريق أول عادل محمد أحمد بشائر الذي أعفي من منصبه.