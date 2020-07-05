الدارالبيضاء.. وفاة عشريني كان موضوعا رهن الحراسة النظرية

علم لدى ولاية أمن الدارالبيضاء أن شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، كان موضوعا رهن الحراسة النظرية من قبل مصالح منطقة أمن البرنوصي بعد ضبطه في حالة تخدير في الشارع العام، توفي صباح اليوم الأحد، على متن سيارة إسعاف، أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة عارض صحي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم وضع الهالك رهن تدابير الحراسة النظرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية، استدعت نقله، في حدود الساعة الثامنة والنصف، إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توفي فور ولوجه إليه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن البرنوصي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.