شقيق الفنانة ابتسام تسكت يسرب مشاكل العائلة من جديد

عادت مشاكل عائلة الفنانة ابتسام تسكت، من جديد، إلى الواجهة، إذ انتشر بشكل واسع على “أنستغرام”، ليلة أمس السبت، مقتطف من تصريح صحفي لشقيقها، عادل، يتهم فيه هذه المرة أمه بسجن والدة زوجته ظلما.

وانتشرت تفاصيل المشكلة بين شقيق تسكت، وأسرته، كالنار في الهشيم، بعد خروجه، في تصريح صحفي جديد، ييتهمه فيه ولدته، التي قال إنها تسببت في سجن أم زوجته، التي اعتقلت بعد التبليغ عنها، إثر خلاف لفظي بينهما.

عادل تسكت كان قد ادعى من قبل أن والدته، وشقيقته الفنانة ابتسام تسكت تريدانه أن ينفصل عن زوجته، ليواصل من جديد الادعاءات نفسها، أمام عدم خروج الطرف الآخر بأي رد، بينما يعاب عليه تسريب أخبار عائلية للعلن.

وتصر تسكت على التزام الصمت عن مشاكلها العائلية، إذ تتجاهل، دوما، الرد عليها، مركزة على مسيرتها الفنية، غير أن شقيقها ينشر أسرارا شخصية، خاصة بها للجمهور، ما يمكن أن يؤثر في سمعتها لدى الفئة المتعاطفة معه.