سكان أبوظبي متفائلون بجودة الحياة بعد «كورونا» (استبيان)

الأحد 5 يوليه 2020

أكد استبيان أجرته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومركز إحصاء أبوظبي، شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص، تفاؤل سكان الإمارة بجودة الحياة، بعد انقضاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك في ظل بدء تأقلمهم مع آثار الجائحة خاصة على صعيد الأعمال والتوظيف.



ويهدف الاستبيان الذي شمل 8804 أشخاص، 41% من الذكور و59% من الإناث، إلى دعم صناع القرار في وضع السياسات، والتغلب على تحديات فيروس «كورونا» وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة، حيث أظهر أن أكثر من 76% من المشاركين يشعرون بأن آثار (كوفيد 19) ستستمر حتى بعد انتهاء الوباء، في حين أن 59% منهم على ثقة بأن الأعمال والمشاريع ستعود إلى الازدهار قبل نهاية العام الجاري.

ويشعر المشاركون بالقلق من ارتفاع نسبة البطالة، حيث أظهر الاستطلاع أن 73% يعتقدون أن معدل البطالة سيرتفع (على المستوى الشخصي)، ولكن 78% كانوا متفائلين بخصوص أمنهم الوظيفي، كما يعتقد 68% أن دخلهم بعد (كوفيد 19) لن يتأثر وجرى تصنيف فقدان الدخل في المرتبة الأدنى، ضمن الاستبيان مقارنة بالمخاوف الأخرى كالأمور الصحية والخوف على العائلة، واحتمال عودة الفيروس مرة أخرى.

Advertisements

ويظهر الاستبيان أيضاً تفاوتاً في الآراء بخصوص ممارسات العمل المتبعة حالياً، حيث يشعر 69% أن العمل عن بعد سيصبح أكثر رواجاً وانتشاراً بعد فيروس (كوفيد 19)، ويفضل 73% اتباع نهج العمل عن بُعد، والذي يعود أساسه إلى الرغبة في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن انتشار الفيروس، كما يتوقع 83% من سكان إمارة أبوظبي أن بيئة ما بعد «كورونا» ستخلق فرصاً كبيرة للشركات في مختلف المجالات، وتحفزها لتكون أكثر ابتكاراً وإبداعاً في وضع خططها التجارية والتسويقية، وتوقع 83% ازدياد عدد الشركات المشغلة عبر الإنترنت.

وبهذا الصدد، قالت الدكتورة منى البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع: «يتيح لنا هذا الاستبيان فهماً واضحاً للوضع الحالي للدولة والسكان، وكيف يمكن للناس أن يغيروا تفكيرهم بالمستقبل، حيث سيلعب هذا الاستبيان دوراً مهماً في مساعدتنا على دعم الهيئات والدوائر الحكومية، لتطوير حلول مبتكرة، للتعامل مع طبيعة الحياة في مرحلة ما بعد فيروس (كوفيد 19).

وأضافت: «على الرغم من وجود العديد من المخاوف إلا أن الاستبيان أشار لتوجهات إيجابية لدى الأفراد، فما زالت نسبة كبيرة منهم ترى أن وضع الشركات المختلفة في السوق ما زال جيداً، وأنه يحب أن نسعى للابتكار والتغيير، إلى جانب نسب التفاؤل المرتفعة في ما يتعلق بالوضع الوظيفي بشكل عام».