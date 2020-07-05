"شقيق رجال أردوغان".. ما هي مؤهلات سفير تركيا الجديد في قطر؟

الأحد 5 يوليه 2020

قبل أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة القطرية الدوحة، صدر قرار بتعيين محمد مصطفى جوكصو سفيرًا لتركيا لدى قطر، بطريقة أثارت الجدل.



وتناولت المواقع الإخبارية التركية خبر تعيين السفير التركي الجديد في الدوحة، باعتباره يأتي ضمن سياسة تعيين المقربين لحزب العدالة والتنمية، التي يتبعها الرئيس أردوغان بغض النظر عن الكفاءة.

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مع مراجعة السيرة الذاتية لمحمد مصطفى جوكصو، تبين أنه ليس بها شئ مميز سوى أنه شقيق محمد توفيق جوكصو، هو عضو حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس تكتل الحزب في مجلس بلدية إسطنبول، ومعروف باعتراضه الشديد على أي مشروعات يقدمها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، داخل مجلس البلدية.

أما شقيقهما الأكبر محمود جوكصو، فقد دخل البرلماني لدورتين متتاليتين، ممثلًا عن حزب العدالة والتنمية، في مدينة أديامان.

وكان من بين تعيينات السفراء المثيرة في الفترة الأخيرة، قرار تعيين الوزير السابق، أجامان باغيش، وزيرًا لتركيا في براغ، بالرغم من قضايا الفساد والرشوة التي تلاحقه منذ عام 2013.