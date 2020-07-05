الإمارات تدعم بغداد بمساعدات طبية ومعدات وقاية من الفايروس

الأحد 5 يوليه 2020

صورة أرشيفية

عد اسبوعين من تجاوز عدد الاصابات بوباء كورونا الالف اصابة يوميا تتضاعف اعداد الحالات المسجلة ضمن الموقف الوبائي اليومي ما يشكل ذلك قلقا متزايد من صعوبة السيطرة على الازمة الصحية وسط مخاوف من استمرار غياب الحلول لتفادي المشكلة قبل تفاقمها .



فقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة امس الاول تسجيل 2437 إصابة جديدة و107 حالات وفاة وهو رقم مرتفع للوفيات في حين اعلنت ارتفاع حالات الشفاء الى 1237 حالة. وكشف وكيل الوزارة حازم الجميلي عن تواصل العراق مع شركة أسترازينيكا بشأن لقاح كورونا. وقال الجميلي في تصريح سابق ان (العراق تواصل مع الشركة من خلال ممثليها وتم الاتفاق على آلية لغرض حجز كمية من اللقاح), لافتا الى ان (الشركة بانتظار الدراسة الأخيرة للقاح في حال نجاحها سيتم توزيعه مباشرة), وتابع الجميلي ان (اللقاح الآن في المرحلة الأخيرة من الإقرار بالنسبة للشركة). وتسلمت بغداد دفعة من السماعدات الطبية والمعدات الوقائية من الامارات . واستقبل رئيس الدائرة العربيّة في وزارة الخارجية أسامة مهدي الرفاعيّ، الوفد الإماراتيّ الذي زور العراق حاملاً مُستلزمات طبّية تُقدّر بـنحو 10.5 أطنان مُقدّمة من الإمارات إلى بغداد وذلك لاستخدامها في جُهُود مكافحة فايروس كورونا.واعرب الرفاعي عن ( شكره وتقديره إلى الإمارات حكُومة وشعباً لهذه المُبادَرة الطيّبة).

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زيادة الإنفاق

مؤكدا أنّها (تعكس عمق الترابط والتلاحم بين البلدين). ونفت العتبة الكاظمية التقارير التي افادت باصابة جميع موظفيها بفايروس كورونا.وقالت العتبة في بيان امس (انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والمهنية والأخلاقية تعلن الأمانة العامة للعتبة متمثلةً بأمينها العام حيدر الشمري إن التصريحات التي افادت باصابة منتسبي العتبة بكورونا عارية عن الصحة). واكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي ان زيادةُ الانفاقِ وحدها لن تُوقفَ التدهور في القطاع الصحي. وطالب الموسوي , رئيس الوزراء (بايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور السريع في عملية تقديم الخدمة الصحية), مشددا على (ضرورة دعم مجهود الوزارة للوقوف على موارد صرف الاموال في دوائر المحافظات كافة وتحريرها من حالة القرصنة التي تديرها إرادات وواجهات معلومة التي تستهدف حياة الناس في هذا الظرف العصيب وقبل ذلك تستهدف ثقة الشارع المُثقَل بامكانية وقدرة الحكومة على تغيير واقع الحال البائس والانتقال لواقعٍ افضلوفي اقليم كردستان , دعت وزارة الداخلية , المواطنين الى عدم التوجه للسيطرات المعنية للدخول للمحافظة لأن القوات و الفرق الامنية ملزمة بعدم ترخيصهم في الدخول). وأصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف قرارات عدة بشأن حظر التجوال الصحي. واشار رئيس خلية الأزمة محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقته (الزمان) الى (فرض حظر التجوال التام من اليوم السبت ولمدة أسبوع نتيجة الأصابات المتزايدة لفايروس كورونا والوفيات), واضاف ان (الخلية استثنت أصحاب الأفران والمخابز والأسواق ومحال بيع الخضروات). واعلنت دائرة صحة النجف اصابة معاون مدير الدائرة حسن هلوس الحاتمي بكورونا. وذكرت الدائرة في بيان، تلقته (الزمان) امس (تم تأكيد اصابة الحاتمي بفايروس كورونا). وكشف الحشد الشعبي عن موقف دفن جثث المتوفين بكورونا.وقال اعلام الحشد في بيان، تلقته (الزمان) امس ان (مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الهيئة تواصل نقل جثامين المتوفين بكورونا من بغداد والمحافظات الى النجف حيث مأواهم الأخير), مضيفا (اذ بلغ عدد الجثث التي تم نقلها 98 جثة توزعت بين بغداد وعدد من المحافظات).وافاد مصدر امني بوصول رتل من المساعدات الطبية من جهاز مكافحة الارهاب ، الى مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار. وقال المصدر في تصريح امس ان (رتلا من جهاز مكافحة الارهاب وصل الى مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار محمل بالمواد الطبية).

إصابات جديدة

واكد مصدر طبي في ذي قار بتسجيل 117 إصابة جديدة و11 حالة وفاة.وقال المصدر إن (المحافظة سجلت 117 إصابة جديدة إضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة ناجمة عن الفايروس التاجي). وسجلت خلية الازمة في المثنى حالة وفاة جديدة لرجل سبعيني مصاب بفايروس كورونا. وقال الناطق باسم الخلية محمد حاجم ان (المتوفي من سكنة مدينة السماوة), مبينا ان (دائرة الصحة تعمل على التنسيق مع هيئة الحشد في المحافظة لنقل الجثمان واكمال إجراءات الدفن), وتابع ان (عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 21 حالة منذ انتشار كورونا في المحافظة). في غضون ذلك , علقت وزارة العدل على التصريحات التي افادت باصابة 500 الف معتقل في سجون العراق بكورونا. وقال بيان امس انه (لا صحة للانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصابة 500 الف معتقل في السجون العراقية بكورونا).