شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 2125 إصابة جديدة بالعراق.. والأردن ترصد 14 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 60479 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 105 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2473 حالة, فيما سُجلت 1940 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 33017 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24989 , منهم 306 حالات في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنين أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.