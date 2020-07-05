شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفتح مطاراته بشكل محدود نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الحكومة الأردنية اليوم عن شهادة عالمية ستصدر من قبل المجلس العالي للسياحة بخصوص اعتماد الأردن كوجهة آمنة للسياحة.

وقال رئيس الوزراء الأردني في تصريحات صحفية: إن هذا الأمر يتطلب البدء بإجراءات فتح المطار، والرحلات التي ستبدأ خلال الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن وبشكل مستمر.

وأضاف: "بدأنا بشكل محصور ومدروس في برنامج "سلامتك" الذي سنحصر من خلاله الحالات القادمة للأردن لغاية السياحة العلاجية، مع التأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم حاجتها لإجراء عمليات أو علاج.