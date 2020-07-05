لجنة ثلاثية لبحث أزمة اتفاق مسار الشرق بالسودان

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد، تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من المجلس السيادي الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى جانب قيادات من شرق السودان لبحث أزمة اتفاق مسار الشرق والوصول إلى توافق.



وكانت الحكومة الانتقالية قد وقعت في فبراير/ شباط الماضي، اتفاق سلام نهائي مع مسار شرق السودان، أحد مكونات تحالف الجبهة الثورية المسلحة.

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وأعلن ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك عن تشكيل لجنة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس الأعلى لنظارات شرق السودان والمكونات السياسية للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار.

وأضاف ترك، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس التى من شأنها أن تدفع عملية السلام فى شرق السودان فى الاتجاه الصحيح من خلال بناء توافق بين مكونات الشرق يضمن تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد عامة وفى شرق السودان خاصة.

واعتبر ناظر عموم قبائل الهدندوة أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة من شأنها إحداث إجماع حول عملية السلام فى الشرق من خلال أحكام التنسيق بين المكونات السياسية والاجتماعية يصب فى النهاية في مصلحة السلام والاستقرار في البلاد.