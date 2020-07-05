اليونان تغلق حدودها مع صربيا 10 أيام جراء كورونا

قالت الحكومة اليونانية، الأحد، إنها لن تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من السادس وحتى 15 يوليو /تموز الجاري، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.



وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلجراد يوم الجمعة وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.

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وقالت أثينا إنها لن تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من غد الإثنين مع استثناء الحالات الضرورية، ويشمل الإجراء كل منافذ الدخول.

ورفعت اليونان، التي تعتمد على السياحة بشدة، كل قيود السفر في أول يوليو/ تموز، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل دوري.

ونجحت اليونان حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس وسجلت نحو 3500 حالة إصابة وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى ويرجع ذلك في الأساس إلى إعلان الحكومة فرض إجراءات العزل مبكرا في كافة أرجاء البلاد.