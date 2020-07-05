الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة الإثنين

قال مصدران مقربان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيكشف النقاب عن حكومة جديدة، غدا الإثنين، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.



وأضاف المصدران، لرويترز، أن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعة الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب قدمت استقالتها.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة، أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد"، مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

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كما أفاد مصدر حكومي، أن فيليب بعد أن شغل منصبه ثلاثة سنوات، لن يتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بعد تعديل وزاري مرتقب ويريده الرئيس ماكرون.

ويأتي تقديم الاستقالة، التي قبلها ماكرون، بعد بضعة أيام من الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي شكلت انتكاسة للحزب الرئاسي.

وقال الرئيس ماكرون: "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

وبقي ماكرون غامضاً فيما يخصّ إبقاء على رأس هذه الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.