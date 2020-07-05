السيسي يطلع على خطط القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية مع ليبيا

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ومدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع "على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة 1"."