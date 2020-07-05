شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" للبرلمان: ندعم الدولة فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى كلمته أمام البرلمان، عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم الأحد: "أعرب لكم عن عظيم تقديرى واحترامى لمجلسكم الموقر، مقدرين أنا والأعضاء ثقة القيادة السياسية التى أولانا إياها، ومقدرين كافة التحديات التى تمر بها الدولة، السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية، وحربها الضروس ضد الإرهاب، ونحن فى مصر قادرون نجتذ جذوره والقضاء عليه".

وتعهد حسين زين، بمواصلة الهيئة الوطنية للإعلام رئيسا وأعضاء، الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد لدعم الدولة فى مواجهة التحديات، وكل الشكر لرئيس مجلس النواب والأعضاء".

وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا له: "شكرا أتمنى لك التوفيق، وندعوك أن تواصل هذا الدور الجيد فى تطوير وتثبيت أركان التليفزيون المصرى واستعادة دوره فى مصر والمنطقة كلها".

Advertisements

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.