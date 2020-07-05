شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل فى البرلمان لتهنئة رؤساء الهيئات الإعلامية.. وعبدالعال يسمح له بإلقاء كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسامة هيكل ، وزير الدولة للإعلام، لتوجيه كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لتهنئة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وقال "عبد العال": "أعتقد كلمة الوزير سيكون مباركا وبالتالى كلام الوزير لن يخرج عن توجيه الشكر والمباركة ودعم الحكومة للإعلام".

وبدأ هيكل كلمته، قائلا: "الحمد لله الذى من عليا وعلى أسرتى بالشفاء، وأتقدم بالتهنئة لزملائى الأعزاء كرم جبر وحسين زين وعبد الصادق الشوربجى، وأتمنى لهم التوفيق، هم والزملاء الذين صدر لهم قرار جمهورى، باسمى كوزير مختص لشئون الإعلام فى الدولة المصرية نمد أيدينا بسبل التعاون الكامل مع رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة والأعضاء الجدد لنصل فى النهاية بالإعلام المصرى لبر الأمان، وهناك أعباء عديدة تواجهنا وعلينا أن نتعاون لمواجهة هذا الملف الملغوم".

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة وزير الإعلام قائلا: "الهيئتين الوطنينتين مستقلتين، وأيضا المجلس الأعلى للإعلام مستقل، وكلمة الوزير لا تعنى على الإطلاق تدخل فى شئون هذه الهيئات".

وقال على عبد العال: نتمنى أن يعود الإعلام المصرى كما كان من قبل، وعودة الإعلام الموجهة باللغات المختلفة، لاسيما وأن العالم كله يسعى لاستخدام القوى الإعلامية للتأثير.

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد.