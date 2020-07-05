شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: المساهمة التكافلية لا يسرى على من يتقاضى راتبا أقل من 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون المساهمة التكافلية فرضته الظروف بسبب جائحة فيروس كورونا، وهذا الأمر تكرر فى ظروف صعبة مرت بها البلاد منذ سنوات طويلة، بعد 1967، وأيضا كانت هناك معونة الشتاء فى المدارس، وحتى أيام الملكية كان هناك مشروعات قوانين مماثلة، وهو يعبر عن معدن الشعب المصرى. وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد "هذا المشروع بقانون فيه نواب لم يقرأوا الاستثناءات التى تضمنها، فهو ينص على ألا يسرى على الموظف وصاحب المعاش الذى يكون صافى راتبه أو معاشه أقل من 2000 جنيه، وهذا الأمر تحدى أمام المصريين هل عندنا إرادة التكافل أم لا".

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