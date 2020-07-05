شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: قانون المساهمة التكافلية جاء بسبب جائحة كورونا..ومدته 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، يأتى فى ظل ظروف جائحة كورونا، متابعا: "كل الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبى بسبب هذه الجائحة، وأغلب الدول لجأت لتخفيض المرتبات ونحن لم نلجأ لهذه الآلية".

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "كما لجأت الدول الأخرى للاستغناء عن الكثير من العمالة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة فى ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد الكبير من العمالة، وجاء دور المواطن فى مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر".

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واستطرد رئيس البرلمان: "هذا الأمر تم بعد عام 67 بعد العدوان الغاشم على مصر، وهذه الظروف التى جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التى تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى، ولا أعتقد أن يوجد بين النواب معارض لهذا القانون إطلاقا".

وأثبت رئيس مجلس النواب، فى المضبطة أن مدة تطبيق القانون للخصم من رواتب العاملين هذه النسبة 1%، هى 12 شهرا فقط".