شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق الشوربجي للنواب: سنبذل كل الجهود للنهوض بالصحافة وتحقيق ريادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص تقديره وشكره للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها له، لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون عند حسن ظن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المهمة التي أوكلت إليهم.

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وأضاف الشوربجي - في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، أنه شرف كبير أن يؤدي اليمين أمام مجلس البرلمان، لافتا إلى أن الصحافة المصرية بحاجة إلى كافة الجهود المخلصة للنهوض بها والانطلاق مرة أخرى نحو الريادة.

وتابع: "أتمني أن نؤدي المهمة ونكون علي قدر المسئولية، والصحافة بحاجة للتكاتف للنهوض للنهوض بها للانطلاق للريادة والتأثير الذي نسعي إليه في صناعة الوعي ودعم الدولة المصرية".

كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قد أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.