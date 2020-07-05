شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام" أمام البرلمان: أمامنا مسئولية ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، عقب أداءه اليمين أمام مجلس النواب اليوم الأحد،: "أعاننا الله وأعانكم فى الأيام القادمة، وأتمنى اصطفاف أصحاب القلوب النقية والوطنية فى الانتخابات، ومع بداية العام القادم يأتى برلمان جديد يتناسب مع قيمة البرلمان المصري العريق".

وتابع كرم جبر: ""أمامنا مسئولية ثقيلة جدا، وسنبذل كل جهة ممكن لأداء مهمتنا ورسالتنا، لتنبيه الرأى العام، وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، ونعى أن هناك أمور وتحديات كثيرة نتعامل معها بجدية وبقوة لتصحيح الصورة، وفقنا الله جميعا".

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا لكرم جبر: "أتمنى لك التوفيق وأنت رجل يمتاز بالهدوء والصبر والدبلوماسية".

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.