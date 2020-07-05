رئيس البرلمان لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية: كونوا ظهيرا قويا للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة ونصيحة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسى الهيئتين الوطنيتين للإعلام وللصحافة، عقب أدائهم اليمين أمام مجلس النواب بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، قائلا لهم: "كونوا ظهيرا قويا للدولة، فهناك حربا إعلامية وأعتقد أن عندكم القدرة والإمكانيات، وأتمنى أن ترجع الصحافة والإعلام والتليفزيون المصرى قبلة هذه المنطقة وإفريقيا فى التنوير والثتقيف، وأتمنى التوفيق لكل المحطات الإعلامية والصحفية فى مصر". Advertisements وتابع عبد العال، قائلا: لكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "مهمتك كبيرة، وأنت خضت المعركة وكنت الصحفى فى روز اليوسف ووصلت لمجلس إدارتها، وروز اليوسف كانت قبلة المعارك، وأنا لا انحاز له لأنه صعيدى ولكنه رجل حر ووطنى، وأيضا حسين زين وعبد الصادق الشوربجى". ودعا رئيس مجلس النواب، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى ضرورة العمل على تطوير التليفزيون وعودته لمكانته، والاهتمام بالأفكار والقنوات الموجهة، لاسيما أن العالم كله حاليا يحاول أن يستخدم القوى الناعمة للتأثير، وعندنا كل الإمكانيات وأتمنى لكم التوفيق والسداد فى هذه المهمة الوطنية".

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