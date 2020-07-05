قرينة الرئيس تنعى رجاء الجداوى: ستبقى خالدة فى وجداننا وذاكرتنا للأبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، والتى رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التى ستبقى باقية وخالدة فى وجداننا وذاكرتنا للأبد. وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى وتغمدها بواسع رحمته".

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