إسبانيا تفرض فرض العزل العام بسبب كورونا في جاليسيا

أعلنت منطقة جاليسيا شمال غرب إسبانيا، اليوم الأحد، فرض قيودا على نحو 70 ألف شخص عقب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من فرض إقليم كتالونيا أيضا إجراءات عزل عام محلي للحد من تفشي العدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولن يسمح لسكان آ مارينا على الساحل الشمالي لإسبانيا في منطقة لوجو بمغادرة المنطقة منذ منتصف ليل الأحد وحتى يوم

الجمعة، وذلك قبل يومين من الانتخابات المحلية التي ستشهدها جاليسيا في 12 يوليو.

وقالت الحكومة الإقليمية إنه سيسمح للسكان بالتنقل داخل المنطقة، ولن يسمح بالخروج من المنطقة أو الدخول إليها إلا لمن يحتاجون للسفر إلى أعمالهم.

Advertisements

وقال وزير الصحة في الإقليم خيسوس باثكيث ألموينيا اليوم الأحد إن أكبر حالات

التفشي للمرض مرتبطة بعدة حانات في المنطقة. وذكرت السلطات الصحية الإقليمية أن هناك 258 حالة إصابة في جاليسيا، من بينها 117 حالة في لوغو.

وأعلنت السلطات أنه سيجري الحد من تشغيل الحانات والمطاعم إلى نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وسيفرض على الناس ارتداء الكمامات، حتى وإن كانوا في الهواء الطلق على الشواطئ أو عند حمامات السباحة.

وسجلت إسبانيا 205545 حالة إصابة بفيروس كورونا و28385 حالة وفاة طبقا لبيانات وزارة الصحة، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس.