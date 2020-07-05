دراسة في سريلانكا تثبت أن كورونا يسبب تلف الغدد الصماء

اكتشف باحثون بدولة سريلانكا، أن فيروس كورونا قد يتسبب في إتلاف نظام الغدد الصماء في الجسم ويؤدي إلى تطور العديد من الأمراض، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ويمثل فيروس كورونا خطرا على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خاصة، وفي الفترة الأخيرة توصل العلماء

إلى أضرار جديدة يتسبب بها الوباء

ويقول الباحثون: إن "هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي قد يتسبب في تلف دائم في الرئة والدماغ ويسبب فشل الأعضاء، يمكن أيضا أن يؤثر على الكلى والجهاز الهضمي".

وكشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدد الصماء قد يرون حالتهم تزداد سوءًا نتيجة لـ (COVID-19)، ويرتبط الفيروس بمستقبل (ACE2)، وهو بروتين يتم التعبير عنه في العديد من الأنسجة، وهذا يسمح للفيروس بدخول خلايا الغدد الصماء ويسبب المرض.

وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جمعية "الغدد الصماء"، يمكن أن يتسبب "SARS-COV-2" في فقدان الرائحة وتشكيل خطر على الدماغ وقصور الغدد الصماء.