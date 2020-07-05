السعودية تُسجل 3580 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 1980 حالة، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58 حالة.
وقال العبدالعال، في مؤتمر صحفي نقلتهقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح بين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، ومعظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عامًا فأكثر".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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