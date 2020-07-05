تسجيل 105 حالات وفاة بفيروس كورونا في العراق

سجلت العراق، اليوم الأحد 105 وفاة و2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية "تمفحص 11711 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 601088 نموذجاً".
وأضاف "كما تم تسجيل 1940 حالة شفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".
وبلغ مجموع الاإصابات في العراق 60479 إصابة، وبلغت حالات الشفاء 33017 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 2473.
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