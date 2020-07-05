كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة دبي تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لكشف إصابات كورونا مبكراً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس فريق الأزمات والكوارث في شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، اليوم الأحد، إن "الفريق تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير أماكن للعزل وكشف إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) مبكراً عبر مؤشر الأعراض التي تظهر".

وأوضح "الغيثي" أن الفريق كان يعمل على تأمين نزلاء المؤسسات العقابية ومنع انتشار الفيروس هناك، وبالفعل لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا داخل المؤسسات العقابية في دبي، مشيراً إلى أن "الفريق التقني قام بتجهيز بوابات ذكية وكاميرات حرارية وأجهزة حرارية وغيرها وتقديم الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن ومساعدة الحالات، التي تخص الموظفين لتسهيل عملهم".

ومن جانبهم، أشار المشاركون في جلسة نقاشية عن بعد تحت عنوان "استجابة الجهات والمنظمات الشرطية لجائحة كوفيد 19" إلى أن دبي قدمت نموذجاً إيجابياً في التعامل مع أزمة كورونا عبر الإجراءات الاستباقية التي اتضحت في انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع نسب الشفاء وكيفية إدارة الأزمة، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية طوال الوقت ومنها ارتداء الكمامات والقفازات وتحقيق التباعد الاجتماعي.