كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن إجراء أكثر من 47 ألف فحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، عن إجرائها أكثر من 47,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف توسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات، في الكشف عن 683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 51,540 حالة.

وأعلنت الصحة الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 323 حالة، لافتة إلى تسجيل 440 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 40,297.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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