كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر: الكشف عن الحكومة الفرنسية الجديدة يوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يكشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الحكومة الجديدة يوم غدٍ الاثنين، حسبما قال مصدران مقربان منه، اليوم الأحد، بعد أن غير "ماكرون" رئيس وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع لإعطاء زخم جديد لرئاسته.

وأضافت المصادر، أن "ماكرون" ورئيس وزرائه الجديد جان كاستكس سيجتمعان في قصر الإليزيه الرئاسي لمناقشة شكل الحكومة الجديدة في وقت لاحق اليوم الاحد، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال أحد المصادر لـ"رويترز": "في هذه المرحلة، من المتوخى بناء مع نحو 20 وزيرًا. سيتم تسمية الوزراء الصغار في المرحلة الثانية".

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وقد أعلن قصر الإليزيه يوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عين جان كاستيكس رئيس جديداً للوزراء، خلفا لإدوارد فيليب.

ويقود كاستيكس (55 عاماً)، استراتيجية فرنسا بشأن تخفيف الإغلاق الذي تم فرضه لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ويأتي تعيين "كاستيكس" بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.

وكان من المتوقع أن يتخذ ماكرون خطوة تغيير الحكومة على نطاق واسع في الوقت الذي يسعى فيه إلى اكتساب زخم جديد بعد أزمة جائحة كورونا، فيما لا يزال أمامه عامين آخرين في الرئاسة.