كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اليابان لـ20 وفقدان 14 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان إلى 20، اليوم الأحد، مع فقد 14 شخصًا آخرين، حسبما أعلن تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية العام.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع لفرقة العمل اليابانية لمواجهة الكوارث، إنه يجب تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "آبي"، بعد أن بث التلفزيون الياباني صورًا للسيارات المقلوبة وأشخاصاً يجرفون الطين من منازلهم ويقوم الجيش بإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل في قوارب: "لا شيء أهم من حياة البشر.".

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة بعد الطوفان المميت الذي وقع يوم السبت في محافظة كوماموتو وهي أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ أن خلف إعصار هاجيبس في أكتوبر العام الماضي نحو 90 قتيلا.

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وقالت امرأة منقذة للمذيع: "لم يكن لدينا كهرباء ولا مياه جارية. كان صعبًا."

وأظهرت لقطات تلفزيونية أيضًا مركزًا رياضيًا تم تحويله إلى منطقة إخلاء مزود بأقنعة للوجه ومطهرات ومقاييس حرارة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الناس على توخي الحذر، حيث يتوقع المزيد من الأمطار.

وقال مسؤول بالوكالة لـ"رويترز": "من هذا المساء فصاعدا، من المتوقع هطول أمطار غزيرة للغاية مع الرعد في جنوب وشمال كيوشو."

لقد هطلت الأمطار حتى الآن بالفعل على الأرض. هناك فرصة كبيرة لحدوث انزلاقات أرضية، حتى بدون هطول أمطار إضافية."